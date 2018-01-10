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Крым защитили "Триумфом"

Фото: mil.ru
Силы ПВО прикроют полуостров от ракетных ударов

Министерство обороны РФ развернуло второй дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" в Крыму. Усиление позволит контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 - вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", - приводит РИА "Новости" слова источника в оборонном ведомстве.

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Дополнительные силы понадобились в связи с тем, что Украина проводит испытания крылатых ракет. Они представляют опасность для республики, поскольку траектория их полета практически непредсказуема, отмечает URA.RU.

"Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", - отметили в Минобороне.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил о том, что наличие нового дивизиона станет для украинских военных предупредительным сигналом. "Что бы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит - летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", - отрезал он.

В Кремле отметили, что принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься другими странами как угроза. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на государственной границе в районе Крыма продолжается "провокационная деятельность" с украинской стороны. Поэтому размещение ЗРК "должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал развертывание в Севастополе дивизиона С-400 важным этапом создания системы воздушно-космической обороны России. "Учитывая рост числа потенциальных угроз, создание системы ВКО является залогом безопасного развития РФ", - отметил он. Прежде всего, "Триумф" станет предупреждением для войск НАТО, которые ведут стратегическую разведку и выполняют боевые миссии в опасной близости от российских границ.

Севастопольский дивизион С-400 стал вторым в Крыму. Первый был развернут весной прошлого года под Феодосией, напоминает РИА ФАН. Расположенные средств ПВО в разных частях полуострова создает вокруг полуострова плотное защитное кольцо без мертвых зон. Теперь, по словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, силами воздушно-космической обороны России контролируется все пространство над Черным морем.

"Учитывая, что современная война – это, прежде всего, война с использованием средств воздушно-космического нападения, С-400 – это тот универсальный комплекс, который позволяет защититься от всех типов нападения, даже от средств, находящихся в ближнем космосе", - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженными силами РФ собирается в ближайшие годы развернуть в Крыму систему предупреждения о ракетном нападении "Воронеж-СМ".

Андрей ФИЛАТОВ
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