Порошенко поставили страшный диагноз
Несколько дней назад появились слухи о том, что украинский лидер Петр Порошенко серьезно болен - якобы у него на фоне тяжелых взаимоотношений с США развилось тяжелое психическое заболевание - паранойя. О том, как могут обстоять дела, в интервью "Утру" рассказал психоаналитик, гипнолог Геннадий Гончаров.
"Порошенко - личность, конечно же, одиозная и неоднозначная. Начнем с того, что он получил прекрасное образование, знает в совершенстве английский, учился за рубежом. В связи с этим у него совершенно другая ментальность - западная. По своим действиям он очень схож с Саакашвили, ведь и тот, и другой, по сути, в своей стране абсолютно чужие люди. И они это чувствуют, понимают, боятся", - начал эксперт.
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По его словам, именно наличием страхов объясняется его внутренняя и внешняя политика. Он, не стесняясь, продвигает проамериканские настроения, от которых уже устали на Украине.
"Конечно, о диагнозах Порошенко говорить основательно вряд ли получится: если таковые и имеются, они все равно под грифом "секретно", никто и никогда не расскажет о том, что есть на самом деле, все-таки это первое лицо государства. Но психологи, психоаналитики к этой одиозной фигуре давно присматриваются. Мнения, конечно, есть, но я озвучу то, которое, на мой взгляд, не вызывает никаких сомнений. Налицо злоупотребление алкоголем. Безусловно, в его внешности есть признаки, которые на это указывают: опустившиеся уголки губ, общий вид. Алкоголь не красит никого, неважно, кто перед нами - президент или рядовой сотрудник офиса. И, конечно же, алкоголь не лучшим образом влияет на мозговую активность, уже не говоря о том, что вызывает привыкание", - считает Гончаров.
"Мое мнение, что Порошенко надо было продолжать заниматься бизнесом, а не лезть в большую политику. Он хороший менеджер, организатор, предприниматель. Его лучшие качества - подходить к вопросам с холодным рассудком, расчетливо, без души - для первого лица страны, наверное, не слишком правильные. Украина достойна более душевного лидера, относящегося с пониманием к ее проблемам, к ее истории, к ее историческим и духовным связям", - заключил эксперт.
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