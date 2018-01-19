Судьба скандального документа повисла на волоске

Оппозиционные депутаты зарегистрировали в Верховной раде постановление об отмене принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Инициаторами выступили члены "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев, сообщает телеканал "112" в пятницу, 19 января.

Отмечается, что спикер парламента Андрей Парубий не сможет поставить свою подпись под документом, пока Рада не рассмотрит постановление и не отклонит его. Только после этого законопроект поступит в администрацию президента Украины Петра Порошенко.

Сегодня закрылась седьмая сессия, а следующий пленарный день намечен на 6 февраля. Таким образом, до этого времени скандальный документ не будет подписан, опубликован и не вступит в силу.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не согласны с формулировками в данном законопроекте. Журналисты спросили у представителя Кремля, готова ли РФ нести ответственность за происходящее на востоке Украины. На что Песков ответил, что "Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо это противоречит самому духу и букве Минских договоренностей", и добавил, что наша страна "не является участницей и стороной этого конфликта".



По его словам, в Москве сожалеют, что "подобные шаги, как, например, принятие этого закона, лишь отдаляют нас от искомой цели".

В Кремле не согласны с тем, что в законопроекте Россия названа страной-агрессором, и считают, что принятие документа лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.

Также Песков напомнил, что "под Минскими договоренностями стоит подпись президента Украины Порошенко", пишет "Интерфакс".

Накануне, 18 января, Рада 280 голосами приняла закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Согласно документу "оккупация" Донбасса началась 20 февраля 2014 г., а на Российскую Федерацию как государство-агрессор возложена ответственность за нарушение прав человека на "оккупированных территориях".

"Оппозиционный блок" полностью не поддержал данный документ.

