Переговоры можно вести где угодно - была бы политическая воля

На Западе пока не определились, как отнестись к закону о реинтеграции Донбасса. Ожидаемых Киевом рукоплесканий не случилось. Тон комментария властей Германии довольно сдержанный, если не сказать - холодный.

"Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать", - цитирует ТАСС представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта. Он отметил, что в Германии документ будет тщательно изучен - обратите внимание - на соответствие... минским договоренностям.

При этом, по словам чиновника, не принципиально, где пройдут переговоры в рамках Минска, главное - чтобы условия достигнутых соглашений соблюдались всеми сторонами.

Не против перенести место следующих дискуссий в рамках мирного процесса и в ДНР.

"Здесь дело не в площадке, не в месте и не в стране с городом. Проблема в отсутствии политической воли, позиции и желания Украины выполнять взятые на себя обязательства. И Трампу лучше обратить свое внимание именно на это", - приводит RT заявление постоянного представителя Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

Политик напомнил, что в начале переговорного процесса обсуждались различные места проведения встреч. Наряду с Минском обсуждалась и возможность проведения переговоров в Казахстане. "Об альтернативных местах проведения говорили в 2015 году, после этого этот вопрос не поднимался даже на уровне домыслов. Могу сказать, что сейчас у нас данная тема не обсуждалась, не было разговоров", - заключил Пушилин.

С тем, что срыв переговорного процесса полностью лежит на совести украинских властей, согласен и заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. Принятие закона о реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий военный назвал "откровенным плевком в лицо всему международному праву и гражданам Украины".

"Украина в очередной раз подчеркнула, что не желает решать конфликт мирным и дипломатическим путем. Этого желания не было в 2014 году, нет и сейчас. Единственное отличие, что военно-политическое руководство Украины, поняв, что убийство мирных людей в конечном счете приведет их на скамью подсудимых, решили подстраховаться и юридически закрепили за собой безнаказанность за военные преступления", - отметил Басурин (его слова приводит РИА "Новости").

Об обсуждении переноса переговоров по Донбассу журналистам сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп) говорит: "Давай в другом месте". Я говорю: "Давайте", - рассказал казахстанский лидер на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Политик высказался за скорейший ввод миротворцев ООН в Донбасс.

