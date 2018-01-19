Саакашвили в зеленых трусах смыл все грехи в проруби

Воды Днепра от смущения вышли из своих берегов

Бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили на глазах у многочисленных украинцев погрузился на Крещение в прорубь. По словам лидера "Движения новых сил", сделал он это вообще впервые в жизни, сообщает портал "Буквы" в пятницу, 19 января.

По данным издания, Михаил Николозович перед тем, как войти в Днепр, мило общался и фотографировался со всеми желающими.

Ну и предстал во всей красе кавказского мужчины - с несколько обвисшим пузом, определенной долей волосатости и в зеленых купальных шортах. После заплыва Саакашвили надел банный халат, в пляжных шлепках Adidas сел в автомобиль Toyota Land Cruiser и умотал.

Позже на своей странице в Facebook он написал: "Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще".

Украинские поклонники политика массово его поддержали, отметив его близость к народу, а не как у некоторых, отдыхающих на чужестранных островах. "Кто ближе к украинцем - Михо или Порошенко отдыхающий на Мальдивах", - примерно таков тон у пользователей Сети.



