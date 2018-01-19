Любитель вил и коров Ляшко с единомышленниками массово смывали грехи в Крещение

Сегодня политики Незалежной приняли участие в крещенских купаниях и выступили с рядом интересных заявлений. Так, скандальный лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил в принудительном порядке заставлять всех украинских чиновников окунаться в прорубь.

"Крещение - это очищение души. Все, кто руководит страной, должны проходить этот обряд, как команда Радикальной партии в полном составе", - написал политик на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в его движении железная дисциплина и со своими однопартийцами он наведет "железный порядок в стране".

Правда сам пан Ляшко, демонстрируя личным примером, как надо очищать душу, едва не оконфузился. Вылезая из проруби он чуть не потерял плавки - оголив немного свою пятую точку, политик вовремя подхватил трусы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко, окунавшийся в парке "Наталка" с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной рады и Киевсовета, заявил, что это была не принудительная акция, однако предложение прозвучало именно от него.

Также экс-боксер, обращаясь к группе сотрудников мэрии, пошутил, что в следующем году те, кто плохо будет работать, могут вынырнуть из проруби не сразу.

Впервые искупался в Крещение и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили. Своим видом в зеленых плавательных трусах он порадовал украинцев, пришедших на берег Днепра.

