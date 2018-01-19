Кличко утопит чиновников в проруби

Мэр Киева нырнул в ледяную воду вместе с командой

Глава украинской столицы Виталий Кличко принял участие в крещенских купаниях. В ледяную воду мэр полез не один, а в компании своих заместителей, глав городских районов, а также депутатов Верховной рады и Киевсовета.

Участники массовой акции бодро подошли к проруби, всей гурьбой в нее бодро вошли, присели, вернулись на берег и сделали фото для истории.

При этом киевский мэр подчеркнул, что с его стороны никакой принудиловки не было, команда пошла в прорубь абсолютно добровольно.

"Это было с моей стороны предложение. Такое, знаете, сплочение и закаливание команды, - написал Кличко в Facebook. - Сегодня большой христианский праздник и я хочу поздравить всех с Крещением. Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой - в Бога, в Украину и в наше дело!"- отметил он.

Проверкой чиновников и народных избранников на крепость духа Кличко остался доволен. Однако предупредил, что на следующий год все будет строже - те, кто плохо работают, могут и не вынырнуть. Подчиненные в плавках на снегу улыбались - им уже ничего не было страшно.



