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Кличко утопит чиновников в проруби

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
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Мэр Киева нырнул в ледяную воду вместе с командой

Глава украинской столицы Виталий Кличко принял участие в крещенских купаниях. В ледяную воду мэр полез не один, а в компании своих заместителей, глав городских районов, а также депутатов Верховной рады и Киевсовета.

Участники массовой акции бодро подошли к проруби, всей гурьбой в нее бодро вошли, присели, вернулись на берег и сделали фото для истории.

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При этом киевский мэр подчеркнул, что с его стороны никакой принудиловки не было, команда пошла в прорубь абсолютно добровольно.

"Это было с моей стороны предложение. Такое, знаете, сплочение и закаливание команды, - написал Кличко в Facebook. - Сегодня большой христианский праздник и я хочу поздравить всех с Крещением. Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой - в Бога, в Украину и в наше дело!"- отметил он.

Проверкой чиновников и народных избранников на крепость духа Кличко остался доволен. Однако предупредил, что на следующий год все будет строже - те, кто плохо работают, могут и не вынырнуть. Подчиненные в плавках на снегу улыбались - им уже ничего не было страшно.


Фоторепортаж
Путин нырнул в прорубь
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Вера СВЕТЛОВА
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