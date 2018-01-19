Саакашвили мечтает отдохнуть в тюрьме

Политику нары куда милее отдыха на Мальдивах

Лидер "Движения новых сил" раскритиковал президента страны Петра Порошенко за то, что тот провел отпуск на экзотических островах. Украинско-грузинский политик признался, что ни за какие коврижки не полетел бы в такую даль, даже если бы его позвали.



"Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь. Я заявляю это с полной ответственностью", - сообщил журналистам экс-губернатор Одесской области.

Тем самым он прокомментировал расследование, проведенное украинскими СМИ, которое касалось новогоднего отдыха президента страны и его семьи. Из этого материала стало известно, что отпуск Порошенко в мальдивском отеле Cheval Blanc продлился с 1 по 8 января. Для отдыха президентское семейство (восемь взрослых и двое детей) арендовало отдельный остров, на котором расположена самая дорогая вилла курорта Owner's Villa.

Судя по прейскуранту, аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоит $46 тыс. в сутки. Таким образом, стоимость проживания за шесть ночей обошлась Порошенко в $276 тысяч. В целом же Порошенко и его близкие потратили на отдых на Мальдивах не менее $500 тыс., что по нынешнему курсу составляет около 14 млн гривен.

Авторы расследования допустили, что президент и члены его семьи путешествовали на Мальдивы под другими именами. "В соответствии с этими данными, 1 января вылетели из Киева на Мальдивы, а 8 января вернулись в Киев 8 пассажиров: 3 мужчин и 5 женщин, среди которых нет ни президента Украины Петра Порошенко, ни членов его семьи. Ни каких-либо других известных имен", - говорится в материале. По имеющимся сведениям, украинский лидер фигурировал на курорте под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine).

В пресс-службе президента Украины ранее сообщили, что Порошенко встретил Новый год дома, а затем посетил "с целью короткого отдыха" Мальдивские острова. В президентском окружении особо подчеркнули, что отдых за границей глава государства оплачивал из своих собственных средств.

В настоящий момент Михаил Саакашвили, лишенный украинского паспорта, находится под следствием по уголовному делу о содействии участникам преступной организации. В декабре он три дня провел в СИЗО, а затем был отпущен на свободу судом, несмотря на ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, над ним висит угроза высылки на родину, где его также ждет тюрьма.