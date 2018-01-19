Экс-губернатор Одессы сопротивляется давлению киевских властей

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, несмотря ни на что, продолжит свои поездки по украинским регионам, чтобы встречаться с активистами. Об этом он сказал в Апелляционном суде Киева в пятницу, 19 января.

"Я хочу объявить, что наши поездки по Украине и встречи продолжаются. У меня следующая поездка во Львов и несколько других городов. Я уже научился, я буду ездить везде с генератором, со свечами, назначать встречу одновременно в пяти залах. И все равно мы дойдем до людей, потому что без этого у нас ничего не выйдет", - цитирует "Интерфакс" лицо без гражданства.

Также он сообщил, что суд арестовал его закрытую американскую банковскую карту.

Отмечается, что вояжирующий по стране Саакашвили периодически сталкивается с некоторыми сложностями в ряде городов. Так, накануне во время встречи в Одессе в одном из залов, где выступал грузино-украинский политик, пропало электричество. Его сторонники заявили, что это все происки СБУ.

Между тем в Одесской области сейчас действительно тяжелые погодные условия. Сегодня нынешний председатель ОГА Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону с просьбой предоставить дополнительные аварийные бригады из других регионов для скорейшего восстановления электроснабжения, сообщает канал "112".



"Еще много объектов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады", - отмечает Степанов.

По данным издания, на утро 19 января без электричества в Одесской области оставались более 500 населенных пунктов, среди которых города Измаил и Арциз.

Из-за непогоды объявлена чрезвычайная ситуация в Черкассах. Как пишут местные СМИ, причина такого решения - отсутствие в городе водоснабжения. Сообщается, что около 5 часов утра в пятницу произошла авария на подстанции, в результате чего прекратилась подача воды. С 7 утра бригады облэнерго пытаются устранить аварию, однако не могут добраться до места происшествия, т.к. дорогу перекрыли упавшие деревья.