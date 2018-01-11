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Кличко отлынивает от работы

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеЕвропа водит за нос Украину
Стали известны пикантные подробности рабочего графика киевского мэра

Его трудно застать на службе. Почти треть года Виталий Кличко провел в отпусках и командировках.

О таком графике градоначальника украинской столицы стало известно от Киевской городской госадминистрации, сообщают "Вести". В 2017 г. мэра не было на работе 97 дней, при этом в отпуск он ходил целых 12 раз.

По данным источника, Кличко отдыхал 47 дней: 34 дня составил его плановый отпуск и 13 дней продлился его отпуск за свой счет. Помимо этого, 50 дней он провел в командировках. И это для киевского мэра не предел: в 2016 г. он "прогулял" 102 дня, из них 52 дня пришлись на отпуск.

Чаще всего Кличко ездит в командировки в Европу и США. А вот родину мэр не жалует, в прошлом году у него было лишь две командировки в Незалежной: он ездил в Харьков и Одессу на заседания Ассоциации городов Украины.

В аппарате КГГА подчеркнули, что Кличко не тратит на командировки бюджетные деньги, средства выделяются только для его заместителей и помощников.

Валентина МАЙОРОВА
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