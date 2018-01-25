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Вашингтону напомнили о 400-летней связи России и Украины

Фото: "Утро"
Экс-госсекретарь США призвал найти особый путь для украинцев

Украина исторически слишком тесно связана с Россией, а значит недальновидно принимать ее в НАТО, как, впрочем, и позволить остаться под контролем Москвы. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в ходе слушаний в комитете сената США по обороне, сообщает РИА "Новости".

"Для России исторически Украина была частью территории около 400 лет. С другой стороны, это крепкие связи с ЕС в ряде областей. Я выскажу непопулярную точку зрения: не слишком мудро пытаться включить Украину в НАТО, но и невозможно позволить быть ей сателлитом России", - сказал Киссинджер.

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Он напомнил, что восточная граница Незалежной, если брать ее за основу как европейский рубеж, то "это 300 миль от Москвы", а значит "мы создаем напряжение с Россией", что неприемлемо ни для американцев, ни для Европы.

По его мнению, лучшим вариантом в украинском вопросе может быть развитие событий, при котором Украина станет независимой как в военном, так и в экономическом плане, чтобы Киев самостоятельно решал вопросы о своих приоритетах.

Также он акцентировал внимание на том, что рост обороноспособности РФ и КНР стали большой проблемой для нацбезопасности США.

"Не возникает сомнений, что военные и экономические возможности Китая растут. Усиливается Россия, мы можем видеть это по истории в Крыму, на Украине, в Сирии. И это ставит перед нами серьезный вопрос: какие стратегические отношения между этими двумя странами", - подчеркнул Киссинджер.

Напомним, новая военная доктрина Украины предусматривает, что к 2020 году страна обеспечит полную совместимость ВСУ с силами стран НАТО.

Президент Петр Порошенко буквально 23 января на встрече с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом отчитался перед ним, что Киев продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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