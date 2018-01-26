В Незалежной засудили россиянина

Задержанного на Украине Виктора Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы

Такое наказание Новоайдарский районный суд Луганской области назначил россиянину за "участие в террористической организации". Также Виктора Агеева обвинили в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

О приговоре рассказал адвокат россиянина Виктор Чевгуз. Он назвал решение суда чересчур суровым. "Мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания", - сообщил защитник в Facebook.

Ранее, отмечает РИА Ф прокурор просил для россиянина 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Предложенная им статья ошибочна, отметил юрист.

При этом Чевгуз напомнил, что в прошлом году по тем же статьям Уголовного кодекса Украины Голосиевский районный суд Киева приговорил россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы каждого.

Украинская диверсионно-разведывательная группа похитила четверых бойцов ЛНР в районе Бахмутской трассы в Донбассе в конце июня 2017 года. И в Киеве сразу раструбили, что среди них - действующий российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. В Министерстве обороны РФ это опровергли.