Искусственный мозг взорвался при обсуждении ситуации в Незалежной

Коррупцию на Украине не пережила даже человекоподобный робот по имени София. Неприятность случилась, когда робот посещала Украинский дом в Давосе, рассказала депутат Верховной рады Алена Шкрум.

"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор", - написала она в Facebook, указав, что свидетелем инцидента был также нардеп Алексей Мушак.

Самый продвинутый робот в мире спроектирован гонконгской компанией Hanson Robotics в 2016 году. Он может адаптироваться к поведению и эмоциональному настрою людей, поддерживать с ними интеллектуальную беседу и даже шутить.

В частности, во время делового завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе с Софией пообщался глава Сбербанка Герман Греф, отмечает URA.RU. Собеседники обсудили распространенные в мире стереотипные представления о роботах и договорились вместе покататься на лыжах.

А вот разговор с представителями Украины окончился печально.

София впервые встала на ноги в начале января. Теперь она может самостоятельно ходить, жестикулировать и танцевать, напоминает телеканал "360".



София - единственный робот в мире, имеющий гражданство настоящего государства: она получила подданство Саудовской Аравии.