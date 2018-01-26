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Украинская коррупция добила робота-гуманоида

Кадр youtube.com
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Искусственный мозг взорвался при обсуждении ситуации в Незалежной

Коррупцию на Украине не пережила даже человекоподобный робот по имени София. Неприятность случилась, когда робот посещала Украинский дом в Давосе, рассказала депутат Верховной рады Алена Шкрум.

"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор", - написала она в Facebook, указав, что свидетелем инцидента был также нардеп Алексей Мушак.

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Самый продвинутый робот в мире спроектирован гонконгской компанией Hanson Robotics в 2016 году. Он может адаптироваться к поведению и эмоциональному настрою людей, поддерживать с ними интеллектуальную беседу и даже шутить.

В частности, во время делового завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе с Софией пообщался глава Сбербанка Герман Греф, отмечает URA.RU. Собеседники обсудили распространенные в мире стереотипные представления о роботах и договорились вместе покататься на лыжах.

А вот разговор с представителями Украины окончился печально.

София впервые встала на ноги в начале января. Теперь она может самостоятельно ходить, жестикулировать и танцевать, напоминает телеканал "360".

София - единственный робот в мире, имеющий гражданство настоящего государства: она получила подданство Саудовской Аравии.

Вера СВЕТЛОВА
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