Украинская коррупция добила робота-гуманоида
Коррупцию на Украине не пережила даже человекоподобный робот по имени София. Неприятность случилась, когда робот посещала Украинский дом в Давосе, рассказала депутат Верховной рады Алена Шкрум.
"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор", - написала она в Facebook, указав, что свидетелем инцидента был также нардеп Алексей Мушак.
Самый продвинутый робот в мире спроектирован гонконгской компанией Hanson Robotics в 2016 году. Он может адаптироваться к поведению и эмоциональному настрою людей, поддерживать с ними интеллектуальную беседу и даже шутить.
В частности, во время делового завтрака на Всемирном экономическом форуме в Давосе с Софией пообщался глава Сбербанка Герман Греф, отмечает URA.RU. Собеседники обсудили распространенные в мире стереотипные представления о роботах и договорились вместе покататься на лыжах.
А вот разговор с представителями Украины окончился печально.
София впервые встала на ноги в начале января. Теперь она может самостоятельно ходить, жестикулировать и танцевать, напоминает телеканал "360".
София - единственный робот в мире, имеющий гражданство настоящего государства: она получила подданство Саудовской Аравии.
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