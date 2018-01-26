На границе Крыма задержали украинца
Нелегальное пересечение границы предотвратили российские пограничники в Крыму.
"В ночное время суток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли попытку 37-летнего жителя Донецкой области Украины незаконно проникнуть на территорию полуострова", - сообщили "Крыминформ" в пресс-службе регионального управления ФСБ в пятницу, 26 января.
Инцидент произошел в районе Турецкого вала. Игнорируя
официальные пункты пропуска, украинец из Дружковки перешел границу и направился
вглубь российской территории, однако был остановлен нарядом пограничной заставы
Армянска. При себе у мужчины не было никаких документов, удостоверяющих
личность.
В настоящий момент украинец заключен под стражу, в отношении него открыто уголовное дело по статье "Незаконное пересечение госграницы РФ".
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