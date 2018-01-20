Лавров осудил игры Киева с Донбассом

Глава МИД России, комментируя закон о реинтеграции Донбасса, назвал киевские власти "абсолютно не договороспособными"

По словам Лаврова, Запад прекрасно понимает, в какую игру играют власти Украины, заматывая свои обязательства по Минским договоренностям.

"Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально, но такова жизнь", - цитирует РИА Новости заявление Лаврова, прозвучавшее на пресс-конференции в ООН в пятницу.

Москва, подчеркнул Лавров, будет добиваться того, чтобы "все, что записано в минских договоренностях, выполнялось". Попытки "сбить прицел" и найти "новые повестки дня, новые методы и формы" глава российского МИД назвал неприемлемыми.

"Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", - пообещал министр.