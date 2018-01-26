Порошенко создает антироссийский союз
Страны Европы должны создать коалицию для противодействия некой "агрессии" России. С таким предложением выступил со страницы своего Facebook президент Украины Петр Порошенко сразу после участия в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?"
Мероприятие прошло в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Украинский глава очутился в приятной для него компании - президента Литвы Дали Грибаускайте и польского коллеги Анджея Дуды. Надо заметить, что все три национальных лидера говорили исключительно на английском языке.
"Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, новых программах или новых подходах. И мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии", - написал Петр Алексеевич.
Выступая на сессии пан Порошенко снова пожаловался на вездесущую руку Москвы. "Вы должны помнить об атаках на Украину со стороны России с помощью пропагандистских кампаний, фейковых новостей. Я лично считаю, что фейковые новости и популизм - сейчас одна из наибольших опасностей не только для Украины, но и для Европы", - стращал европейских соседей глава Незалежной, периодически на кого-то указывая перстом.
Он убежден, что Москва хочет изобразить кому-то, что "Украина - неуспешная страна", но украинцы не дадут это сделать.
Порошенко уверен, что вскоре Незалежная станет на один шаг ближе к членству в Евросоюзе. "Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, - Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском союзе", - подчеркнул Порошенко.
Также он обрушился с критикой в адрес строящегося трубопровода "Северный поток - 2", обвинив российскую компанию в том, что она якобы подкупает партнеров по этому проекту. С его точки зрения в "СП - 2" нет никакой экономической составляющей.
"Нет объяснения почему "Газпром" пытается подкупить некоторые страны ЕС деньгами, чтобы достичь абсолютных четких политических целей. (...) Вы сказали, что это касается энергетики, экономики. Ни в коем случае. Это только политика", - убежден пан Порошенко. Он добавил, что целью проекта является добиться разделения Европы.
Украинский президент же считает, что "нет никакого смысла инвестировать десятки млрд евро в ничто". "Мы, европейцы, должны более стратегические пути расходования этих средств", - цитирует Порошенко его официальный сайт.
По его словам, Киев уже больше 2 лет "не покупает ни одного кубометра российского газа, получая его через Польшу, Словакию, Норвегию, ЕС", лукаво умолчав, откуда другие страны получают голубое топливо.
Накануне стало известно, чтобы получить очередной транш украинский кабмин готов урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ, предусматривающими установление цены на уровне себестоимости и затрат на транспортировку. Об этом Порошенко сказал в интервью изданию Bloomberg, не уточнив деталей.
Ранее украинские СМИ сообщали, что правительство собирается изменить методику определения цены на
газ для населения с апреля 2018 года, что приведет к его подорожанию на
более чем 8% (с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн).
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