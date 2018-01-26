Москва припомнила Варшаве ее анекдотическую борьбу с "Северным потоком - 2"

Президент Польши Анджей Дуда сделал неожиданное признание - его страна совсем не против получать голубое топливо из России, они просто хотят его подешевле, как для ФРГ. С таким заявлением он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет ТАСС в пятницу, 26 января.

"Мы не имеем ничего против российского газа как такового. Но мы хотим достичь тех же условий его поставок, что и, к примеру, у Германии. Польша платит за газ больше, чем Германия, потому что у нас нет альтернативы. Мы вынуждены покупать газ у России", - сказал польский лидер.

По его словам, Варшава стремится к разнообразию рынка, "потому что тогда мы сможем вести переговоры как независимая страна, которая может выбирать поставщиков".

В Москве в этом заявлении усмотрели долю лукавства и напомнили, почему наше топливо обходится Германии чуть дешевле, чем Польше.

"Во-первых, она является абсолютным лидером по закупке российского газа. И, естественно, как основной потребитель, не сопоставимый по масштабам с Польшей, получает газ на более льготных условиях. Во-вторых, в Германии "Газпром" имеет возможность участвовать в продаже газа конечному потребителю. То есть наша компания является участником уже финальных продаж", - так прокомментировал RT слова Дуды директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Кроме того, он напомнил поляку, что Берлин не выступает против строительства "Северного потока - 2". Варшава же ведет активную борьбу, чтобы этот трубопровод не был проложен. Эксперт увидел в происходящем просто анекдот какой-то.

"Суть "Северного потока - 2" - сделать газ более дешевым для Европы. Спрашивается, если вы боретесь с проектами, которые снижают стоимость доставки газа на территорию ЕС, то почему вы просите каких-то особых условий, сравнивая себя с Германией, которая поддерживает их?" - удивляется Симонов.

Необходимо отметить, что контракт между Польшей и "Газпромом" действует до 2022 года. Дальше, как неоднократно за последнее время заявляли в Варшаве, страна обойдется собственным топливом, а также будет его получать у альтернативных поставщиков.

Буквально позавчера польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны рассчитывают на поддержку Вашингтона в споре с "Газпромом" о "СП-2". По его мнению, реализация проекта таит в себе много опасностей и угроз, потому как "де-факто транзит топлива через Украину будет уже не нужен".

Из того, что сегодня наговорил Дуда, можно сделать вывод: Варшава просто прикрывается Киевом, якобы отстаивая украинский интерес в данном вопросе, а на самом деле всего лишь выторговывает для себя более приемлемую цену на газ.

По статистике, Польша ежегодно потребляет около 15 млрд куб. м газа, из которых 10 млрд поставляет "Газпром". Есть над чем подумать.

