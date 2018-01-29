Польша просит у США санкций против "Северного потока - 2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном попросил у Вашингтона ввести ограничительные меры и на проект "Северный поток - 2", который сейчас активно осуществляют РФ и ФРГ. Об этом он заявил в интервью Gazeta Prawna.
"Мы хотим, чтобы строительство газопровода "Северный поток - 2" охватывалось режимом санкций закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет, в том числе, о санкциях против России", - сказал Моравецкий.
По его мнению, предыдущая интерпретация данного документа Госдепом была неоднозначной и не удовлетворила Варшаву.
"Это очень важный момент для нас в наших переговорах с США. И речь идет не только о нашей энергетической безопасности, но и безопасности всего региона", - подчеркнул Моравецкий.
Тиллерсон, по его словам, признал, что диверсификация поставок газа должна быть общим приоритетом для стран Центральной и Восточной Европы. "США заинтересованы в инвестициях в развитие инфраструктуры, которая не только позволит принимать поставки СПГ в таких государствах, как Польша или Хорватия, но и в дальнейшем передавать его для стран, не имеющих доступа к морю", - добавил польский премьер.
В конце прошлой недели президент Польши Анджей Дуда признался, что Варшава на самом деле совсем даже не против получать газ из России, польская сторона всего лишь хочет, чтобы цена на него была такая же, как для Германии.
А украинский лидер Петр Порошенко в Давосе в очередной раз пожаловался, что российская компания якобы подкупает партнеров по проекту, "чтобы достичь абсолютных четких политических целей". По его мнению, "нет никакого смысла инвестировать десятки млрд евро в ничто", заявил он в пятницу, 26 января, в ходе своей встречи с Дудой и президентом Литвы Далей Грибаускайте.
"Газпром" и его западные партнеры планируют приступить к реализации
европейской части
проекта "СВ-2" стоимостью почти €10 млрд в апреле 2018 года.
Предполагается, что 1200-километровый газопровод будет проложен через
Балтийское море и соединит Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и
страны Балтии.
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