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Польских русофобов погнали из правительства

Антоний Мачеревич, Витольд Ващиковский. Фото: GLOBAL LOOK press/Thierry Monasse
Своих постов в кабмине Польши лишились главы МИД и нацобороны

Новый премьер-министр Матеуш Моравецкий отправил в отставку нескольких польских министров. Президент страны Анджей Дуда поддержал данное решение. В числе неудачников оказались главные русофобы в правительстве Польши - глава оборонного ведомства Антоний Мачеревич и министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Об этом во вторник, 9 января, сообщает телеканал "ТВН24".

Также кабмин покинули министры по делам охраны окружающей среды, здравоохранения и цифровых технологий.

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Главой национальной обороны назначен один из ближайших соратников Ярослава Качиньского и ярый противник переселения беженцев из Африки и Ближнего Востока в страны - члены ЕС Мариуш Блащак, руководивший до этого Министерством внутренних дел. Ему на смену в МВД Польши придет Йоахим Брудзиньский.

Польский МИД возглавит Яцек Чапутович.

Место теперь уже экс-главы Минфина Моравецкого займет Тереза Червиньская.

Ожидается, что позднее сегодня правительство страны соберется в новом составе.

Предыдущий премьер Польши Беата Шидло (партия "Право и справедливость") подала в отставку 7 декабря 2017 года.

Напомним, Ващиковский выступал за прекращение строительства "Северного потока - 2" и полный отказ от российского газа к 2022 году. Также он заявлял, что СССР является наряду с фашистской Германией ответственным за якобы развязывание Второй мировой войны. В ноябре 2016-го, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о желании Москвы восстановить политический диалог с Варшавой, пан Ващиковский сказал, что для этого российской стороне нужно выполнить как минимум два условия - возвратить обломки рухнувшего под Смоленском лайнера главы Польши Леха Качиньского и отменить санкции, введенные Россией в 2014 году.

Еще более смелые заявления делал Мачеревич. В январе прошлого года он радостно потирал руки, когда США поставили на военную базу во Вроцлаве американских военных и бронетехнику. Тогда он провозгласил, что отныне "Ялта закончилась". В июне 2016-го глава нацобороны заявил, что Россия якобы подталкивала украинских националистов к Волынской резне в 1943-м. Помимо этого Мачеревич убеждал европейцев, что одного батальона НАТО будет достаточно для "сдерживания российской агрессии".

Елена УСОВА
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