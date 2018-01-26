Польский президент вступился за Незалежную

Глава Польши Андрей Дуда посоветовал Москве забыть о Киеве. Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Россия должна оставить Украину в покое в 2018 году.

Андрей Дуда также отметил важность политики открытых дверей для стран ЕС.

"Нам нужно придерживаться политики открытых дверей. Это очень важно для будущего ЕС, особенно во время Brexit, это одно дело. Другое дело – Россия", - цитирует его "112 Украина.

При этом Дуда был осторожен в своих словах и подчеркнул, что Россия – соседняя страна, поэтому необходимо держать баланс в отношениях с ней. Также президент Польши считает, что следует организовать "диалог на низком уровне", но для этого нужно прежде всего проявлять и требовать уважение не только в Европе, но и во всем мире.

"У нас есть очень плохие примеры на протяжении последних 10 лет: Грузия, Украина", - заключил он.

Польша, как и многие другие страны, неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела Незалежной и оккупации Крыма.