Сурков похвалил американцев за предложения по Донбассу
В Дубае 26 января прошла очередная встреча помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, на которой обсуждалось развертывание миссии ООН в Донбассе. По итогам встречи российская сторона сочла "дубайский пакет" вполне реализуемым.
"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - цитирует ТАСС Суркова.
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План поэтапного развертывания миссии предложен в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений – это именно тот подход, которого добивается Кремль. Сурков пообещал, что российская сторона внимательно изучит план и даст свой ответ, после чего пригласит американцев на новую встречу.
Встреча Суркова и Волкера в Дубае стала четвертой. Они встречались 21 августа прошлого года в Минске, а затем дважды - 7 октября и 13 ноября - в Белграде. Последнюю встречу спецпредставитель США в интервью изданию Politico расценил как "шаг назад".
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