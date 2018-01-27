На Украине создают патрули для Крыма
МВД Украины создаст отдельные патрульные подразделения полиции для Крыма и отправит их в разные регионы страны, сообщил глава ведомства Арсен Аваков.
"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать - да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым, а потом готовые подразделения будут там работать", - сказал Аваков на коллегии МВД, которую транслировал телеканал "112 Украина".
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский предположил, что инициатива Авакова направлена исключительно на получение средств из бюджета. "Они с таким же успехом строили границу с Россией. За что ни возьмутся, то все ровно о том, чтобы списать деньги, отчитаться о результате, получить, как им кажется, некие пропагандистские бонусы, которые они давно уже не получают", - считает Полонский.Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал идею о патрулях очередным коррупционным проектом киевских властей. "Мы знаем, что уже сейчас на Украине относительно Крыма на бумаге декларативно существуют какие-то непонятные органы, неясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет", - напомнил он в беседе с RT.
На Украине существует подобная виртуальная крымская структура - так называемая прокуратура Автономной Республики Крым.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это проголосовали свыше 95% голосовавших жителей полуострова. Киевские власти и страны Запада продолжают считать Крым временно оккупированной территорией.
До ядерного катаклизма осталось 2 минуты
Мир стоит на пороге своего конца
Икру и масло довели до идеала
Определены новые стандарты качества на ряд продуктов
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне подготовили захват Земли
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- Доказано: Земля съела другие планеты
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина