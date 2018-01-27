На Украине создают патрули для Крыма

Вызвавшее недоумение даже у украинцев заявление сделал министр внутренних дел

МВД Украины создаст отдельные патрульные подразделения полиции для Крыма и отправит их в разные регионы страны, сообщил глава ведомства Арсен Аваков.

"У нас будут созданы подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Я тут у некоторых увидел недоумение в глазах и хочу сказать - да, такие подразделения будут созданы. Они будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобожден от оккупантов Крым, а потом готовые подразделения будут там работать", - сказал Аваков на коллегии МВД, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский предположил, что инициатива Авакова направлена исключительно на получение средств из бюджета. "Они с таким же успехом строили границу с Россией. За что ни возьмутся, то все ровно о том, чтобы списать деньги, отчитаться о результате, получить, как им кажется, некие пропагандистские бонусы, которые они давно уже не получают", - считает Полонский.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал идею о патрулях очередным коррупционным проектом киевских властей. "Мы знаем, что уже сейчас на Украине относительно Крыма на бумаге декларативно существуют какие-то непонятные органы, неясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет", - напомнил он в беседе с RT

На Украине существует подобная виртуальная крымская структура - так называемая прокуратура Автономной Республики Крым.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это проголосовали свыше 95% голосовавших жителей полуострова. Киевские власти и страны Запада продолжают считать Крым временно оккупированной территорией.