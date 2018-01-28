Украина "опоздала на неделю" с Крымом в 2014 году

Депутат Верховной рады рассказал, как киевские власти не смогли сохранить полуостров в составе Украины

После государственного переворота на Украине новые киевские власти рассматривали возможность возвращения к Конституции 1992 года, чтобы помешать переходу Крыма в состав России.

"Я пришел к Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время", - рассказал в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады Сергей Куницын.

Киев, по его словам, "опоздал на неделю", поскольку не сумел выбрать ответственного за решение этого вопроса.

По Конституции 1992 года Республика Крым была входящим в состав Украины государством со своим президентом, осуществлявшим на своей территории все полномочия кроме тех, которые были добровольно делегированы Киеву. Официальным языком был русский.

В марте 1995 года украинский парламент отменил Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ в марте 2014 года по итогам референдума, свыше 95% участников которого проголосовали за воссоединение с Россией.

