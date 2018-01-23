Бывший грузинский президент занялся документалистикой

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили снял документальный фильм о своей второй Родине - Украине. Соответствующий трейлер опубликован в Facebook.

"Это что-то с чем-то. Посмотрите - простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то, люди..." - воодушевленно произносит Михаил Николозович и картинно падает на мокрый песок на спину, разводя руками.

Вообще-то это часть большого, почти 14-минутного ролика, представленного экс-губернатором Одессы 20 января уже на его странице в Facebook. Тогда он сообщил, что будущий фильм будет состоять из нескольких частей: "Новое государство", "Новая экономика", "Новая армия", "Новая география", "Новые технологии" и "Новые люди".

"Пока что очень сырой, черный материал, но когда его закончат, думаю, выйдет очень познавательно", - написал пан Саакашвили.

Большая часть ролика посвящена Одессе и Черновцам. Лидер "Движения новых сил" назвал Украину "новым местом", которое всегда привлекает, "это следующий горизонт, как для Европы, так и в целом для Евразии".

Судя по видео, фильм снимается на русском языке, во всяком случае "очень сырой материал" исключительно на нем.