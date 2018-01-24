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Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.
На встрече обсуждалась ситуация в Донбассе, в том числе ввод миротворцев в регион, освобождение пленных и закон о реинтеграции, сообщается на сайте украинского президента.
"Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности", - подчеркивается в документе.
По мнению Киева, Москва должна продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в "оккупированном" Донбассе. Кроме того, Порошенко и Волкер отметили важность завершения обмена пленными, начавшегося в конце 2017 года.
Стороны также обсудили недавно принятый закон о реинтеграции Донбасса и подчеркнули приоритетность мирного урегулирования ситуации в регионе.
Власти Украины начали военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек, напоминает РИА "Новости".
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