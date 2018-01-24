Спецпосланник президента США назвал встречу с украинским лидером хорошей

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.

На встрече обсуждалась ситуация в Донбассе, в том числе ввод миротворцев в регион, освобождение пленных и закон о реинтеграции, сообщается на сайте украинского президента.

"Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности", - подчеркивается в документе.

По мнению Киева, Москва должна продемонстрировать волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в "оккупированном" Донбассе. Кроме того, Порошенко и Волкер отметили важность завершения обмена пленными, начавшегося в конце 2017 года.

Стороны также обсудили недавно принятый закон о реинтеграции Донбасса и подчеркнули приоритетность мирного урегулирования ситуации в регионе.

Власти Украины начали военную операцию в Донбассе в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек, напоминает РИА "Новости".