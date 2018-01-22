Порошенко рассказал об украинских оккупантах

Глава Незалежной сделал оговорочку по Фрейду

В ходе выступления по случаю Дня Соборности, который отмечается на Украине 22 января, президент страны Петр Порошенко оговорился, заявив, кто топчет украинскую землю.

Соответствующий момент можно увидеть примерно с 20-й минуты представленного видео.



"И радостный праздник День Соборности будет для украинцев с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта (тут же поправил себя глава государства) топчет нашу суверенную украинскую землю Крыма, Севастопля, Донетчины и Луганщины", - сказал пан Порошенко.

Также он призвал граждан Незалежной учить историю и делать правильные выводы. В качестве примера нужных для этого книг президент привел агитку Симона Петлюры под громким названием "Московская вошь".

"В прошлом году "Воспоминаниями" Павла Скоропадского я был настолько поражен, что настойчиво советовал прочитать их всем политикам, чиновникам, депутатам. Мне же на день рождения подарили контрпропагандистскую брошюру Симона Петлюры, которая имеет символическое название "Московская вошь". Она совсем не ксенофобская, потому что есть самокритичный раздел "Свои гниды". Думаю, поучительно было бы полистать еще и (Нестора) Махно", - уверен Порошенко.

"Браво, давно пора было назвать вещи своими именами. И лучше, чем это сформулировал президент Украины, не придумаешь", - прокомментировала оговорочку главы Незалежной официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook. Российский дипломат добавила, что Порошенко знает, о чем говорит.

Напомним, нынешний лидер нации 22 декабря 2017-го допустил оговорку во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины. Тогда Порошенко заявил, что "никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы!". Вероятно, президент хотел сказать о российском режиме, поскольку данная часть речи была посвящена мифической "агрессии" РФ. Эту оговорку Порошенко можно услышать на 12:55 минуте видеозаписи.

Показательно, что эту оговорочку пан президент не стал поправлять.