Климкин "раскрыл" хитрый план Путина

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Трюком и провокацией назвал министр
иностранных дел Украины Павел Климкин предложение президента
России Владимира Путина о передаче военной техники с российского полуострова Киеву. Об этом глава МИД заявил
во время пресс-конференции в понедельник,
22 января.
"Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию", - цитирует Климкина "Украинская правда".
По его мнению, предложение Путина свидетельствует о попытке легализовать статус полуострова.
Также он отметил, что Киев не получал официального обращения от Москвы ни в виде письма, ни в виде дипломатической ноты. "Я считаю это абсолютно понятной провокацией, поскольку, если посмотреть на Гаагскую конвенцию, то там четко написано, что оружие передается только после достижения мира", - приводит слова Климкина агентство УНН.
Он добавил, что украинская сторона уже внимательно проанализировала данную ситуацию и не намерена реагировать на предложение из Москвы. "Мы не будем делать ничего, чтобы ослабило или нашу политическую позицию, или юридическую позицию относительно оккупированного Крыма", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, 11 января Путин заявил о готовности России передать Незалежной оставшуюся в Крыму украинскую военную технику, включая самолеты и корабли.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января сообщил, что конкретной реакции Киева на это предложение пока не последовало.
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