Климкин "раскрыл" хитрый план Путина

В Незалежной испугались принимать назад свою ржавую технику из Крыма

Трюком и провокацией назвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложение президента России Владимира Путина о передаче военной техники с российского полуострова Киеву. Об этом глава МИД заявил во время пресс-конференции в понедельник, 22 января.



"Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию", - цитирует Климкина "Украинская правда".

По его мнению, предложение Путина свидетельствует о попытке легализовать статус полуострова.

Также он отметил, что Киев не получал официального обращения от Москвы ни в виде письма, ни в виде дипломатической ноты. "Я считаю это абсолютно понятной провокацией, поскольку, если посмотреть на Гаагскую конвенцию, то там четко написано, что оружие передается только после достижения мира", - приводит слова Климкина агентство УНН.

Он добавил, что украинская сторона уже внимательно проанализировала данную ситуацию и не намерена реагировать на предложение из Москвы. "Мы не будем делать ничего, чтобы ослабило или нашу политическую позицию, или юридическую позицию относительно оккупированного Крыма", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 11 января Путин заявил о готовности России передать Незалежной оставшуюся в Крыму украинскую военную технику, включая самолеты и корабли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января сообщил, что конкретной реакции Киева на это предложение пока не последовало.