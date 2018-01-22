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Киев призвал к бойкоту ЧМ по футболу в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius
Глава украинского МИД выступил с рацпредложением

Киевские власти жаждут бойкотировать чемпионат мира по футболу, который состоится этим летом в России. Не исключают и проведение акций протеста в рамках будущего турнира. Для этого Незалежная ведет переговоры с вероятными своими сторонниками. С такими планами в понедельник, 22 января, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс".

"Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", - заявил глава украинской дипломатии.

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Климкин отметил, что переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.

Напомним, еще в марте 2017 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала о том, что на Западе активно готовится кампания по срыву ЧМ-2018 в нашей стране. По ее словам, для этого "будут использованы все возможности - информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы".

Футбольный турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Продажа билетов на игры началась осенью прошлого года. За первые сутки продаж болельщики со всего мира уже запросили 1 млн 318 тыс. 109 билетов, сообщал официальный сайт ЧМ.

Сборная Украины, напоминаем, не смогла пробиться на турнир. Вероятно, нынешнее выступление Климкина - это душевная травма украинского болельщика.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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