Российская полиция предупредила иностранцев о новом виде мошенничества

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. на улицах отечественных городов могут появиться фальшивые банкоматы. Злоумышленники установят на них специальные устройства для хищения средств с карт туристов, а предъявить претензии потом будет некому. О таком виде мошенничества рассказали в правоохранительных органах.



Банк России перед стартом турнира опубликовал рекомендации по безопасности для граждан и кредитных организаций. В частности, банкам напомнили о необходимости устанавливать на своих устройствах для выдачи наличных средств антискимминговое оборудование.

Оно защищает карты клиентов от несанкционированного считывания информации. В некоторых банках отчитались о принятии всех необходимых мер предосторожности, констатирует "Газета.ру".

Однако в полиции говорят, что бороться со скиммингом на своих банкоматах организации уже научились, зато справиться с хищением средств через фальшивые банкоматы будет гораздо сложнее. Туристы не знакомы с российскими банками, а потому запросто могут доверить свою карту устройству несуществующей кредитной организации, отмечает "КоммерсантЪ".

Фальшивый банкомат изготовляется из настоящего, но списанного в утиль. Злоумышленники приобретают его за сумму от 10 до 100 тыс. руб. и устанавливают на нем скимминговое устройство. После того как клиент вставляет в банкомат карту и вводит ПИН-код, чтобы снять деньги, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные карты.

"Банкомат может мимикрировать под устройство известного банка. Но по факту он не принадлежит ни одному банку, и если он ни у кого не вызовет подозрений, то может работать очень долго", - предупреждает руководитель направления аудита информбезопасности финансовых организаций компании Digital Security Андрей Гайко.

Хуже всего, что вернуть деньги, украденные при помощи липового терминала, практически невозможно. "Если на банкомат банка было установлено скимминговое устройство, то есть шанс попытаться взыскать убытки с кредитной организации. Если же банкомат ничей, то не к кому предъявить претензии", - отмечает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.

Найти и наказать мошенника будет очень тяжело. Он должен быть пойман на территории России, тогда как обычно при таких операциях деньги сразу же выводятся за рубеж, где и находится заказчик преступления.

Чтобы хоть как-то обезопаситься от подобных казусов, Центробанк рекомендует гражданам снимать деньги только в надежных местах - в государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах. Правда, и это не всегда помогает: известны случаи, когда фальшивые банкоматы стояли в аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово", а также в торговом центре "Охотный ряд". К тому же донести подобные предостережения до всех гостей мундиаля будет затруднительно.