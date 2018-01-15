Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров

Первый случай зафиксирован в Татарстане

Аферисты озолотились за счет доверчивых пенсионеров, используя незамысловатую схему.

Первый такой случай зафиксировали в республике Татарстан. Женщина по телефону утверждала, что пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. от Пенсионного фонда, которая придет им на карту. Для того чтобы этот липовый платеж прошел, пожилые люди сообщали свои реквизиты и ПИН-коды. Сразу после звонка с карт пострадавших улетучивались различные суммы, передает газета "Известия Татарстана".

Одну из таких мошенниц поймали в Московской области. Она за счет обманутых стариков пополнила свой счет на 1 млн 86 тыс. рублей.

Тем же способом обирали стариков и другие воришки. Звонившая обчистила 77-летнюю пенсионерку из Новокузнецка на 45 тыс. руб., пишут "Аргументы и факты". Аферистка уверяла, что пожилой даме начислят 16 тыс. руб., но нужно сообщить необходимые данные. Доверчивая пенсионерка все сделала, как ей велели, а когда поняла, что ее обокрали, было уже поздно. Полиция установила, что мошенница звонила из Краснодарского края.

Волна обмана дошла и до Железногорска. По отработанной схеме женщина лишилась 30 тыс. рублей. После неожиданного для пенсионерки списания средств она позвонила лжесотруднице Пенсионного фонда, но предсказуемо телефон уже был выключен, сообщает "Лаборатория Новостей".

Полиция пытается найти воров, а также предупреждает о возможных новых мошенничествах.