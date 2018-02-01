России угрожает международный позор
Чемпионат мира по футболу, который нынешним летом состоится в России, под угрозой срыва. Футбольные газоны может попросту съесть саранча. О страшной опасности предупредил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.
"Футбольные поля - зеленые. Саранча любит там, где зелени много. Как бы не прилетела на место, где в футбол играть будут", - поделился беспокойством Чекмарев, выступая на Всероссийском агрономическом совещании.
Слова чиновника вызвали смех в зале, отмечает "Р-Спорт".
"Вот вам смешно, а знаете, насколько ответственно? - оскорбленно отреагировал Чекмарев. - Позорно будет. Около миллиона гектаров саранчи сегодня уже обнаружено - это Волгоград, это Астрахань, ряд других южных регионов. Нужно обратить внимание", - отчаянно призывал он собравшихся в зале специалистов-аграриев.
Чекмарев признал, что борьба с нашествиями саранчи в России идет "худо-бедно" и обычных усилий может оказаться недостаточно, если вдруг полчища насекомых нападут на районы, где пройдут матчи ЧМ-2018.
"Культура полей, культура земледелия должна быть в России высочайшей для того чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом, особенно там, где будут гости со всего мира. ... Как бы нам не попасть в мировой скандал с саранчой", - предостерег представитель Минсельхоза.
Впрочем, несмотря на все его усилия, к предупреждению не отнеслись с должной серьезностью.
"Мы восприняли заявление с неким удивлением. Саранча не представляет угрозы для наших стадионов. Мы отнеслись к этому с юмором", - цитирует "Спорт-экспресс" комментарий председателя оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.
Напомним, что прошлым летом в ряде регионов страны из-за нашествия саранчи был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Чемпионат мира по футболу состоится в России летом с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.
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