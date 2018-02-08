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Москва раскрыла затею Киева испортить ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Расчет Украины на неспортивное поведение футбольных болельщиков прокомментировали в МИД РФ

Призывы Украины провести протестные мероприятия в России во время чемпионата мира по футболу иначе как экстремистскими не назовешь. Однако таким образом Киев не просто подложит свинью Москве – он испортит праздник всем любителям спорта в мире, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, "в Москве обратили внимание на недавнее провокационное заявление украинского министра с попытками подстегнуть представителей различной неадекватной публики к антиспортивным экстремистским действиям", пишет РИА "Новости".

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"В условиях, когда украинская сборная по футболу не смогла пробиться на чемпионат мира в России, иного, кроме как попыток испортить всеобщий спортивный праздник, мы от нынешних украинских властей и не ждали", – признался дипломат.

Ранее министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин сообщил, что Киев ведет переговоры с различными фанатскими объединениями о том, чтобы устраивать в России во время ЧМ-2018 различные акции с политическим подтекстом.

Чемпионат мира по футболу в 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На турнир, помимо команды хозяев, отобрались сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

Николай ВИКТОРОВ
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