Совместная операция силовиков Аргентины и России увенчалась успехом - фанаты спасены

Аргентинские спецслужбы 21 февраля задержали в аэропорту Эсейса под Буэнос-Айресом сотрудника местной полиции Ивана Близнюка, подозреваемого в причастности к организации поставок в Россию кокаина. Об этом сегодня пишет газета Clarin.

По данным издания, само расследование началось еще больше года назад, когда в декабре 2016-го посол России в Аргентине Виктор Коронелли обратился в Министерство безопасности с тем, что в школе при посольстве были найдены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз.

В баулах силовики обнаружили кокаин общим весом около 389 килограммов. Отмечается, что в случае реализации наркотика во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года торговцы могли выручить в несколько раз больше обычного, однако издание уточняет, что поставка не была напрямую связана с мундиалем.

Информация о находке держалась в секрете до выяснения всей цепочки трафика: кто и каким путем собирался переправить груз в Россию. Для этого была проведена контролируемая поставка: кокаин заменили мукой и отправили в РФ официальным дипломатическим рейсом с прикрепленным на багаже GPS. В результате операции в России удалось задержать трех подозреваемых, сведения о которых пока не разглашаются.

Известно лишь, что среди них оказался бывший бухгалтер дипломатической службы посольства РФ в Аргентине, работавший там до июля 2016-го. Ведущие расследование дела источники уточнили, что наркотики попали в здание диппредставительства до этой даты.

Арестованным же накануне в аэропорту аргентинским силовиком оказался 35-летний сын русских эмигрантов некто Иван Близнюк. Полицейского задержали по прибытии из Рима. Издание отмечает, что благодаря знанию русского языка Близнюк контактировал с МВД России по линии международного сотрудничества, учился и работал в Москве и Санкт-Петербурге. Также он "неофициально работал в качестве сотрудника службы безопасности посольства", пишет Clarin.

По информации другого издания Cronica, в квартире Близнюка при обыске найдены доллары, евро, реалы, золотые драгоценности и бриллианты.