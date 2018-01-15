ФИФА допросит стукача Родченкова

У международной футбольной федерации появились вопросы к информатору WADA

Список вопросов для Григория Родченкова о допинге в российском футболе подготовила Международная федерация футбола, сообщил в микроблоге Twitter журналист Брайан Свонсон (Bryan Swanson).

По информации Свонсона, ФИФА уже получила информацию от Родченкова о ситуации в российском футболе. "После изучения новых данных из Московской (антидопинговой) лаборатории... мы составили список вопросов, который юрист WADA передаст Родченкову", - цитирует журналист в своем блоге письмо ФИФА.

В воскресенье, 14 января, британская Daily Mail, ссылаясь на неназванные источники, близкие Григорию Родченкову, сообщила, что российские футболисты планировали принимать допинг во время Чемпионата мира-2018. Пробы мочи спортсменов "традиционно" должны были быть подменены. В организации процесса таблоид обвинил вице-премьера Виталия Мутко.

Скандал, вспыхнувший в спортивном мире в связи с тем, что в России якобы действовала одобренная на государственном уровне допинговая программа, привел к тому, что сборная РФ лишена права выступать под российским флагом на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.