Транзит отечественного голубого топлива через Незалежную уже сократился на четверть

О таком решении "Газпрома" рассказал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

И уточнил, что с 1 по 22 января "объем транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки", то есть на 24,6%, пишет УНИАН.

Это происходит, так как в Европе уменьшилось потребление (из-за относительно теплой температуры воздуха - в среднем до -2 °C ночью вместо -5 °C), а "Газпром" использует голубое топливо, накопленное летом в хранилищах ЕС, и переправляет его по "Северному потоку", пояснил украинский советник министра.

В дальнейшем ситуация может измениться, поскольку возможно похолодание и рост потребления в Европе, отметил Белявский.

Ранее "Газпром" сообщал, что с начала года по 20 января сократил транзит газа через Украину в Европу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за данный период компания поставила по этому маршруту 4,3 млрд куб. м сырья.

А поставки голубого топлива в Европу по таким экспортным направлениям, как газопроводы "Северный поток" и "Ямал - Европа", по-прежнему стабильно высокие.