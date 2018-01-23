Платить за Россию в ПАСЕ предложили Украине

Киев поставил Ассамблею перед выбором: или он, или Москва

Россия не собирается платить членские взносы в бюджет Совета Европы, пока ей не гарантируют полноценное участие в заседаниях Парламентской ассамблеи. До тех пор финансовые дыры пусть латают те, из-за кого возникла данная ситуация, то есть Киев. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина", - написал он в Twitter.

Накануне на открытии зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд напомнил, что Россия должна выполнять свои обязательства и платить взносы, как и все члены организации. По его словам, отказ от финансирования европейских институтов - порочная практика, к которой прибегают все больше стран в попытке отстоять свои интересы.

"Наши уставные органы могут быть сохранены только при наличии стабильного финансирования. И выплата взноса - это не просто опция, ее нельзя использовать как инструмент для политических целей", - заявил Ягланд.

Россия не участвует в работе ПАСЕ с 2016 г., после того как ее делегацию лишили права голоса из-за расхождения позиций по Крыму. Летом прошлого года Москва также предупредила о приостановке взносов в бюджет СЕ, пока ее не восстановят полностью в членских правах и не дадут гарантий на будущее. В частности, была выдвинута идея документально закрепить недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

Против этого предложения крайне резко выступил Киев. "Если мы поменяем правила и уберем возможность ставить под сомнения полномочия той или иной национальной делегации, то мы фактически будем подрывать институт мониторинговой процедуры. Это ослабит позиции всей Парламентской ассамблеи", - заявил в понедельник, 22 января, новый вице-президент ПАСЕ, депутат Верховой рады от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев.

Он также дал понять, что возвращение российской делегации в ПАСЕ будет означать выход из организации Украины. "Если один вернется, то кто-то еще или даже все остальные могут покинуть эту организацию, потому что подрываются сами ее основы", - приводит выступление парламентария "112 Украина".

По данным РБК, на данный момент Россия должна выплатить ПАСЕ €33 миллиона.

Зимняя сессия ПАСЕ продлится до 26 января.

С уходом России бюджет Совета Европы уменьшился на 10%, отметил осенью прошлого года генеральный секретарь этой организации, пишет телеканал "360".