Украина роет яму новому главе ПАСЕ

Делегация Незалежной опасается, что среди парламентариев могут найтись сторонники России

Делегация Украины выступит против заседаний спецкомиссии ПАСЕ, где могут принимать участие представители России. Об этом сообщил в понедельник, 22 января, член украинской делегации в ПАСЕ, замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Алексей Гончаренко.

Аd hoc комиссию Бюро ПАСЕ по вопросу о роли и миссии Ассамблеи на основе доклада Микеле Николетти создали в декабре 2017 года. На прошлой неделе стало известно, что в ее работе 23 января примут участие вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Причем это будет первое участие представителей РФ в работе ПАСЕ с 2016 года.

Украинская сторона резко негативно высказалась об идее приглашать россиян на европейские форумы.

"Наша делегация будет бороться против создания этого ad-hoc комитета и будем поднимать вопрос, что приглашение россиян… это недопустимо", - приводит РИА "Новости" слова Гончаренко.

Это заявление прозвучало как раз тогда, когда новый председатель ПАСЕ - упомянутый выше итальянец Микеле Николетти публично выразил сожаление в связи с тем, что Москва не изменила своего решения не направлять делегацию на зимнюю сессию ПАСЕ.

"Тем не менее диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии со всеми нашим ценностями и обязательствами", - заявил Николетти. Он был утвержден в должности 22 января, срок полномочий истечет через год. Голосовать за него не пришлось - других желающих занять этот пост не было. Это и не удивительно после того, как европарламентарии поступили с прежним председателем Педро Аграмунтом. Тот съездил в Сирию вместе с делегацией российских парламентариев, чтобы своими глазами увидеть происходящее, после чего в ПАСЕ ему вынесли вотум недоверия.

Судя по тому, как развивается ситуация в ПАСЕ, итальянцу Николетти тоже может дорого обойтись стремление быть справедливым и взвешенным в своих оценках. Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Георгий Логвинский в интервью "Укринформу" уже сказал, что каждый день ожидает "боевых действий" в защиту киевских интересов, которые могут быть ущемлены новыми лицами в организации.

"Будут также избираться главы комитетов, которые входят в состав Бюро ПАСЕ и будут принимать решения, включая продление санкций в отношении Российской Федерации. Будет избран комиссар по правам человека, что очень важно для вопроса Крыма. Будет два доклада, которые непосредственно касаются Украины: о последствиях конфликта на территории Украины, также вопросы детей, пострадавших от военных конфликтов", - перечислил опасения Логвинский.

Зимняя сессия ПАСЕ продлится в Страсбурге с 22 по 26 января.

Российская делегация не принимает участия в работе ПАСЕ с 2016 г., после того как ее лишили права голоса из-за позиции по Крыму. Летом 2017 г. Москва объявила, что приостанавливает выплату части взносов в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будет полностью восстановлена в правах.