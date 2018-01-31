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ВСУ объявили о взятии села в нейтральной зоне Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Силовики взяли под контроль небольшой населенный пункт в Луганской области

Минобороны Украины выпустило видеоролик, в котором говорится о взятии села Новоалександровка (Попаснянский район). Село расположено в буферной зоне на линии соприкосновения в Донбассе.

"Недавно наши военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль", - говорится в сюжете.

Также отмечается, что на окраинах Новоалександровки с 2015 года располагались самые отдаленные позиции ВСУ с одной стороны и ополченцев – с другой.

Кроме того, авторы сюжеты отметили, что если в начале конфликта на юго-востоке Украины в селе проживали 124 человека, то теперь там осталось менее двух десятков жителей. 


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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