Силовики взяли под контроль небольшой населенный пункт в Луганской области

Минобороны Украины выпустило видеоролик, в котором говорится о взятии села Новоалександровка (Попаснянский район). Село расположено в буферной зоне на линии соприкосновения в Донбассе.

"Недавно наши военные улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль", - говорится в сюжете.

Также отмечается, что на окраинах Новоалександровки с 2015 года располагались самые отдаленные позиции ВСУ с одной стороны и ополченцев – с другой.

Кроме того, авторы сюжеты отметили, что если в начале конфликта на юго-востоке Украины в селе проживали 124 человека, то теперь там осталось менее двух десятков жителей.