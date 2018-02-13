Похищенных в Крыму россиян приговорили к годам тюрьмы
На Украине решили судьбу российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. Киевские судьи постановили, что россияне являются государственными изменниками и дезертирами из украинской армии. А потому должны отвечать по всей строгости закона.
"Суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, Баранова – к 13 годам. Они в настоящее время находятся в следственном изоляторе", – сообщил ТАСС адвокат россиян Валентин Рыбин.
К подсудимым применена норма "закона Савченко", на основании чего срок заключения с момента ареста им засчитан как 1 день за 2, сообщает издание "Крым.Реалии".
Российские военные были похищены 20 ноября 2016 года. Сотрудники СБУ выманили их к пропускному пункту "Джанкой" на российско-украинской границе в Крыму обманным путем – через соцсеть пообещали вернуть документы, оставшиеся на территории Незалежной. Едва младший сержант Баранов и прапорщик Одинцов оказались у места встречи, их скрутили украинские агенты и увезли вглубь страны. На другой день, 21 ноября, россияне были арестованы.
Так называемое следствие установило: бывшие служащие украинской армии Одинцов и Баранов после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. перешли в ряды российской армии. На этом основании Дарницкий и Подольский райсуды Киева постановили: россияне дезертировали и совершили госизмену, следовательно, виновны. Сами подсудимые своей вины не признали. В настоящий момент защита готовит апелляции.
Между тем в СКР по данному инциденту заведено уголовное дело по статье "похищение".
Россияне сметают все преграды на Олимпиаде
Сборная продолжает радовать болельщиков победами
Выдвинута официальная версия крушения Ан-148
К такому результату пришел МАК после расшифровки данных самописцев лайнера
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- За пуском SpaceX наблюдали пришельцы
- Пьяных инопланетян засекли на Бермудах
- Раскрыта тайна похищения людей пришельцами
Сирия
- Семье пилота Су-25 предложили помощь из США
- Миссия сбитого в Сирии пилота Су-25 оставила вопросы
- Российский Су-25 в Сирии сбили специально
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина