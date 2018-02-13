Похищенных в Крыму россиян приговорили к годам тюрьмы

Киевский суд признал их виновными в госизмене

На Украине решили судьбу российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. Киевские судьи постановили, что россияне являются государственными изменниками и дезертирами из украинской армии. А потому должны отвечать по всей строгости закона.

"Суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, Баранова – к 13 годам. Они в настоящее время находятся в следственном изоляторе", – сообщил ТАСС адвокат россиян Валентин Рыбин.

К подсудимым применена норма "закона Савченко", на основании чего срок заключения с момента ареста им засчитан как 1 день за 2, сообщает издание "Крым.Реалии".

Российские военные были похищены 20 ноября 2016 года. Сотрудники СБУ выманили их к пропускному пункту "Джанкой" на российско-украинской границе в Крыму обманным путем – через соцсеть пообещали вернуть документы, оставшиеся на территории Незалежной. Едва младший сержант Баранов и прапорщик Одинцов оказались у места встречи, их скрутили украинские агенты и увезли вглубь страны. На другой день, 21 ноября, россияне были арестованы.

Так называемое следствие установило: бывшие служащие украинской армии Одинцов и Баранов после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. перешли в ряды российской армии. На этом основании Дарницкий и Подольский райсуды Киева постановили: россияне дезертировали и совершили госизмену, следовательно, виновны. Сами подсудимые своей вины не признали. В настоящий момент защита готовит апелляции.

Между тем в СКР по данному инциденту заведено уголовное дело по статье "похищение".