Хищный млекопитающий зверек наделал шума на границе

Госпогранслужба Украины отчиталась о локальном успехе в борьбе против мифического российского агрессора. Однако на сей раз украинские пограничники смогли обезвредить русского воинственного енота, пытавшегося прорваться через кордон.

Подробности происшествия опубликованы на сайте ведомства во вторник, 13 февраля.

Сообщается, что ЧП произошло в Черниговской области сегодня утром рядом с автомобильным пунктом пропуска "Николаевка", куда и забежал зверек со стороны России.

"Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, ведь животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска", – отмечает пресс-служба.

Пограничники вынуждены были остановить пропуск автомобилей и, "учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели оборонные мероприятия".

Силовики предположили, что маленький хищник проявляет явные признаки бешенства, и вызвали сотрудников местной санитарно-эпидемиологической станции. Те благополучно енота обезвредили и передали на исследование.

Никто из присутствующих в пункте пропуска в результате инцидента не пострадал.

У Незалежной после очередного Майдана и совершения госпереворота в 2014 г., в связи с событиями в Крыму, который по итогам референдума вернулся в Россию, и военной операцией киевских властей в Донбассе против мятежных украинцев, не согласившихся с "революцией достоинства", вошло в привычку видеть даже в фауне или агентов Кремля, или сепаратистов, или агрессоров из соседней РФ. Благо протяженность российско-украинской границы позволяет в каждом кабане, лосе или снегире распознавать супостата.

Так, в 2016 г. один из днепропетровских ученых заявил, что грачи-нахлебники из "страны-агрессора" прилетают зимой на Украину подкормиться, тем самым обкрадывая местных птиц.

