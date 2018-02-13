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Енот-агрессор из России обезврежен украинскими пограничниками

Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Lisitsin
продолжениеМодернизация МиГ выйдет Украине боком
Хищный млекопитающий зверек наделал шума на границе

Госпогранслужба Украины отчиталась о локальном успехе в борьбе против мифического российского агрессора. Однако на сей раз украинские пограничники смогли обезвредить русского воинственного енота, пытавшегося прорваться через кордон.

Подробности происшествия опубликованы на сайте ведомства во вторник, 13 февраля.

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Сообщается, что ЧП произошло в Черниговской области сегодня утром рядом с автомобильным пунктом пропуска "Николаевка", куда и забежал зверек со стороны России.

"Все попытки военнослужащих выгнать енота были напрасными, ведь животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска", – отмечает пресс-служба.

Пограничники вынуждены были остановить пропуск автомобилей и, "учитывая реальную угрозу жизни граждан, пересекающих государственную границу, провели оборонные мероприятия".

Силовики предположили, что маленький хищник проявляет явные признаки бешенства, и вызвали сотрудников местной санитарно-эпидемиологической станции. Те благополучно енота обезвредили и передали на исследование.

Никто из присутствующих в пункте пропуска в результате инцидента не пострадал.

У Незалежной после очередного Майдана и совершения госпереворота в 2014 г., в связи с событиями в Крыму, который по итогам референдума вернулся в Россию, и военной операцией киевских властей в Донбассе против мятежных украинцев, не согласившихся с "революцией достоинства", вошло в привычку видеть даже в фауне или агентов Кремля, или сепаратистов, или агрессоров из соседней РФ. Благо протяженность российско-украинской границы позволяет в каждом кабане, лосе или снегире распознавать супостата.

Так, в 2016 г. один из днепропетровских ученых заявил, что грачи-нахлебники из "страны-агрессора" прилетают зимой на Украину подкормиться, тем самым обкрадывая местных птиц.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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