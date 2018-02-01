Украина приватизировала снегирей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с присущим ей юмором ответила братьям из Незалежной на странный твит о краснобрюхой птичке, появившийся в Сети 31 января.
"Украина в Twitter напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за... снегирей. По мнению Киева - аккаунт официальный - Россия использует образ "украинской птицы снегиря" в пропагандистских целях. Москва в ответ познакомила "украинскую птицу" с "российским братом" и высказала надежду, что, говоря на одном языке, пернатые без проблем договорятся и даже встретятся", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
К посту наш дипломат приложила два скриншота - украинского заявления и ответа российского внешнеполитического ведомства. Причем оба послания звучат на английском языке.
"Что следующее? Картофель?" - предположила в заключение Захарова.
This is a Ukrainian bullfinch and an unlikely star of @Russia propaganda that used lovely birds to stoke fear 🐦 Quite silly but we use the message for better ends – save nature and love bullflinch 💙💛 pic.twitter.com/8qam3R9DXv— Ukraine / Україна (@Ukraine) 31 января 2018 г.
Так вот, на странице официального аккаунта Незалежной в Twitter 31 января был размещен следующий текст с фотографией маленькой певчей птички, населяющей всю Европу, Переднюю и Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию. "Это украинский снегирь и вряд ли звезда российской пропаганды, которая использовала этих замечательных птиц, чтобы усиливать страх (на Украине). Может и не слишком разумно, однако мы используем сообщение ради лучших целей - сохранение природы и любви к снегирям", - сказано в сообщении украинского блога (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
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