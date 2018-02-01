Киев обвинил Москву в нечестной борьбе за военные заказы

Российские оборонщики лишают доходов Незалежную из-за перехвата различных контрактов, заявляют в концерне "Укроборонпром".

"Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства", - сообщается на сайте компании.

В концерне считают, что Москва якобы использует недобросовестные методы в борьбе за зарубежные заказы.

"Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников. Потому, мол, только Россия имеет право ремонтировать или модернизировать советскую технику. Некоторые страны поддаются на такой шантаж", - отмечают в концерне.

Там подчеркнули, что такие действия вредят экономическим интересам Незалежной, "ибо ремонт авиационной техники - как вертолетов, так и самолетов - на мощностях наших авиаремонтных предприятий - существенная составляющая доходов для Украины".

Директор одного из ведущих спецэкспортеров страны "Укринмаша" Сергей Слюсаренко призвал консолидироваться для работы с зарубежными партнерами украинских дипломатов, военных и торговых представителей, чтобы противостоять "необоснованным действиям и требованиям России".

Весь этот жалобный стон стал комментарием к открывшемуся 25 января новому сервисному центру украинцев в Бангладеш, чем Незалежная "укрепила свои позиции и расширила возможности по ремонту военной техники советского производства на рынках третьих стран", говорится в релизе. Сообщается, что центр создан по просьбе командования ВВС азиатской республики, пилоты которых активно применяют вертолеты типа Ми-8/Ми-17 для выполнения разнообразных задач.

Напомним, в начале этого года болгарская Комиссия по защите конкуренции отклонила жалобу "Укроборонпрома" на контракт Министерства обороны Болгарии с РСК "МиГ" на сумму 81,3 млн левов (€41,5 млн) на техническое обслуживание в течение четырех лет 15 истребителей, находящихся на вооружении ВВС Республики: 12 одноместных МиГ-29А и 3 двухместных учебно-боевых МиГ-29УБ.

По информации агентства REGNUM, София выбрала процедуру прямых переговоров с российской компанией на том основании, что она является единственной, имеющей соответствующую лицензию, производит оригинальные запчасти и имеет возможности для осуществления ремонта и продления срока эксплуатации истребителей МиГ-29.

В конце декабря 2017 г. украинский премьер Владимир Гройсман в ходе заседания кабмина сказал, что намерен инициировать отставку главы "Укроборонпром" Романа Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.