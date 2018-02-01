МВФ выступил против повышения зарплат украинцам
Украинцам не нужно поднимать зарплату, так как это повредит экономике страны, считает постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман.
По словам Люнгмана, увеличение заработной платы должно происходить только в том случае, если будет расти производительность труда, сообщает УНИАН.
"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики", - заявил представитель МВФ.
Люнгман также подчеркнул, что МВФ перечислит очередной транш помощи Украине только после того, как в стране примут закон об Антикоррупционном суде и доведут внутренние цены на газ до рыночного уровня. Таким образом, тарифы на газ и связанные с ним коммунальные услуги вырастут на 20%.
Рубль спасут от санкций
В случае жестких ограничений Вашингтона на выручку российской экономике придут банки и офшоры
Москву завалит украинским снегом
Незалежная преподнесла российской столице метеосюрприз
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина