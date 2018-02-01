Совет от Международного валютного фонда вряд ли придется по душе жителям Незалежной

Украинцам не нужно поднимать зарплату, так как это повредит экономике страны, считает постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман.

По словам Люнгмана, увеличение заработной платы должно происходить только в том случае, если будет расти производительность труда, сообщает УНИАН.



"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики", - заявил представитель МВФ.

Люнгман также подчеркнул, что МВФ перечислит очередной транш помощи Украине только после того, как в стране примут закон об Антикоррупционном суде и доведут внутренние цены на газ до рыночного уровня. Таким образом, тарифы на газ и связанные с ним коммунальные услуги вырастут на 20%.

