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МВФ выступил против повышения зарплат украинцам

Фото: GLOBAL LOOK press
продолжениеУкраинская власть зачищает свободу слова
Совет от Международного валютного фонда вряд ли придется по душе жителям Незалежной

Украинцам не нужно поднимать зарплату, так как это повредит экономике страны, считает постоянный представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман.

По словам Люнгмана, увеличение заработной платы должно происходить только в том случае, если будет расти производительность труда, сообщает УНИАН.

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"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это плохо отразится на росте экономики", - заявил представитель МВФ.

Люнгман также подчеркнул, что МВФ перечислит очередной транш помощи Украине только после того, как в стране примут закон об Антикоррупционном суде и доведут внутренние цены на газ до рыночного уровня. Таким образом, тарифы на газ и связанные с ним коммунальные услуги вырастут на 20%. 

Валентина МАЙОРОВА
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