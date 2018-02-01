В ДНР произошел теракт
В Донецке неизвестные обстреляли здание Министерства обороны ДНР, сообщает РИА "Новости". По данным источника, обстрел произошел около 19 часов, время совпадает с московским.B республиканском командовании случившееся назвали террористическим актом, сообщает ДАН.
Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ— Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.
"Выстрел по зданию был произведен из РПГ. Пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются", - сказал агентству представитель оперативного командования провозглашенной республики.
По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, около здания ведомства также найдено взрывное устройство.
"Есть мнение, что оно заминировано. Возможно, его придется уничтожить", - цитирует Басурина RT.
По сообщению Telegram-канала WarGonzo, диверсанты пытались убить министра обороны ДНР Владимира Кононова, который в этот момент находился в здании. По данным источника, стреляли из одноразового гранатомета с расстояния 50-70 м, были повреждены первый и третий этажи здания. Отстрелянный гранатомет бросили прямо у министерства.
По данным Telegram-канала, Кононов жив. Министр сообщил, что обошлось без жертв. Отмечается, что это не первое покушение на министра обороны ДНР. Перед Новым годом охрана Кононова нашла в заброшенном здании снайперскую лежку, из которой велось наблюдение за кабинетом министра.
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