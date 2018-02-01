"Революция достоинства" достигла своего апогея

Украинское издание "Вести" сообщает, что киевские власти планируют провести силовую операцию против медиахолдинга MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE. Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении редакции копия письма Главной военной прокуратуры страны, направленного в Генпрокуратуру Украины.

"Ведомство просит предоставить не менее 50 бойцов подразделений полиции, охраны гражданского порядка для осуществления операции на территории бизнес-центра "Гулливер", где находятся редакции ежедневной газеты "Вести" и сайта vesti-ukr.com, радиостанции "Радио Вести" и бизнес-ресурса ubr.ua", - говорится в публикации издания.

Операция намечена на субботу, 3 февраля. По информации журналистов, в ней могут принять участие сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В холдинге считают, что эта атака силовиков имеет отношение к серии публикаций в "Вестях" материалов о госструктурах.

"На днях вышло новое расследование "Что скрывает АРМА: как Нацагентство превратилось в рейдеров", ранее объектом журналистского расследования было руководство Главной военной прокуратуры", - отмечается в заявлении.

"Ситуация с давлением на СМИ на Украине подошла к точке невозврата. Если намерения Главной военной прокуратуры и АРМА осуществятся, то 3 февраля граница будет пройдена, оставив за чертой последние надежды на гласность, свободу слова и справедливость в нашей стране", - подчеркнула глава холдинга Ольга Семченко.

MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE обратился в иностранные СМИ, а также в украинские и международные профильные и правозащитные организации.

Напомним, силовики уже неоднократно обыскивали офис интернет-издания "Вести". Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

Буквально накануне стало известно, что Незалежную покинул главред интернет-газеты "Страна.ua" Игорь Гужва, в отношении которого в стране заведено пять уголовных дел. Журналист запросил в Австрии политического убежища. По его данным, украинским судьям "спущено" указание выносить ему обвинительные приговоры. Он утверждает, что ему неоднократно угрожали физической расправой.

Редакция направила в адрес президента Украины Петра Порошенко открытое письмо, в котором обвинила власти в "беспрецедентном давлении" на журналистов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ситуацию с Гужвой тревожной, пишет РИА "Новости".