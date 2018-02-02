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Украина заберет деньги у своих артистов

Фото: GLOBAL LOOK press/hutchison
продолжениеКиев объявил войну Берлину
Киев запустил руку в карман певцов, которые ездят на гастроли в Россию

В правительстве Незалежной созрела новая бредовая идея - заставить украинских артистов отдавать государству 20% от средств, заработанных в нашей стране. С таким предложением выступил не кто иной, как вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Такой же "гастрольный сбор" нужно изымать и с концертов, на которых "хотя бы один номер представлен таким исполнителем", добавил он в эфире канала "Обоз TV". Полученные от артистов деньги Кириленко планирует отправлять на нужды армии.

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А еще вице-премьер рассчитывает полностью изменить гастрольный рынок Украины. Он даже пригрозил артистам, "которые сейчас регулярно гастролируют в РФ".

Либо они перестанут выступать в России, "либо телевидение, не желая применять титрование, изменит свою политику относительно таких артистов", предупредил Кириленко.


Ранее в клубах Москвы и Санкт-Петербурга были отменены концерты украинского артиста-националиста Захара Мая. Он всегда негативно и враждебно высказывался о России, напоминает РИА ФАН.

Василиса МОРОЗОВА
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