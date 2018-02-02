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Киев пригрозил Берлину санкциями

Фото: GLOBAL LOOK press
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Незалежная безрассудно пошла в атаку на ведущего представителя ЕС

Украина планирует ввести санкции против немецких компаний, которые работают в Крыму. Об этом рассказал глава МИД Павел Климкин.

По его словам, любые попытки обойти ограничения для сотрудничества на Крымском полуострове должны жестко пресекаться. Климкин подчеркнул, что власти уже работают над решением этой проблемы. Однако о каких именно компаниях идет речь и что им грозит, политик так и не сказал, пишет газета Rheinische Post.

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Ранее в Незалежной утверждали, что такие организации, как Volkswagen, Adidas, Mercedes-Benz, Audi и BMW, считают Крым российским. Это противоречит курсу Киева, который пригрозил этим концернам "достать не только политическими, но и юридическими методами".

При этом Климкин неоднократно подчеркивал, что Украина имеет хорошие отношения с Германией. Однако возможные санкции точно испортят все контакты. К тому же украинцы лишатся мировых автопроизводителей и, скорее всего, поддержки Европейского союза, где немцы играют немаловажную роль.

В интервью глава МИД, конечно же, не обошел стороной вопрос об отношениях с Россией и поставках оружия из США. По его словам, покупка современного оборудования из-за океана не позволит Москве напасть на Украину. Климкин утверждает, что именно это произошло в 2014 и 2015 годах. Откуда он взял такую информацию, неизвестно.

ЕС уже запретил многим компаниям приобретать в Крыму недвижимость, финансировать бизнес и заключать сделки с местными организациями.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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