Киев весной запустит "уникальную" ракету
Украинские оборонщики планируют провести испытания нового тактического комплекса "Ольха" в марте нынешнего года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов во время сегодняшнего открытия Оперативного центра реагирования на киберугрозы в Киеве.
Он назвал ракету "уникальной" и лучшей, чем ее российский аналог "Смерч". Турчинов отметил, что на "Ольху" "уже есть огромный спрос и за рубежом".
"Но мы прежде всего должны обеспечить этим мощным оружием нашу армию", - подчеркнул "кровавый пастор", слова которого приводит официальный сайт ведомства.
Также глава СНБО выразил надежду, что в конце 2018 - начале 2019 г. состоятся государственные испытания крылатой ракеты отечественного производства, которая будет поставлена на вооружение ВСУ.
"Мы все делаем, чтобы защитить не только Украину, но и Европу от российского нашествия", - добавил Турчинов.
Ну а что касается киберугроз, то он утверждает, что украинский Центр создан с использованием лучших мировых технологий предотвращения цифровых угроз.
"Сегодня принципиально меняется тактика киберзащиты. От реагирования постфактум, то есть уже после масштабного нанесения ущерба информационным ресурсам и системам, как это происходило во время последних кибератак прошлого года, мы переходим к действиям на опережение и максимальной локализации возможных поражений", - сказал секретарь СНБО.
При этом он признал, что "для развития полного периметра киберзащиты еще нужно время и ресурсы".
Во вторник, 30 января, Турчинов отрапортовал об испытании безымянной новой крылатой ракеты наземного базирования местного производства, а 22 декабря прошлого года - того же комплекса "Ольха".
Также 15 января 2018 г. стало известно, что украинская компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" провели пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного
комплекса (ЗРК) C-125М "Печора". Об этом сообщалось в Facebook.
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