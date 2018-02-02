Она лучше российской и за ней уже выстроилась очередь из западных покупателей

Украинские оборонщики планируют провести испытания нового тактического комплекса "Ольха" в марте нынешнего года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов во время сегодняшнего открытия Оперативного центра реагирования на киберугрозы в Киеве.

Он назвал ракету "уникальной" и лучшей, чем ее российский аналог "Смерч". Турчинов отметил, что на "Ольху" "уже есть огромный спрос и за рубежом".

"Но мы прежде всего должны обеспечить этим мощным оружием нашу армию", - подчеркнул "кровавый пастор", слова которого приводит официальный сайт ведомства.



Также глава СНБО выразил надежду, что в конце 2018 - начале 2019 г. состоятся государственные испытания крылатой ракеты отечественного производства, которая будет поставлена на вооружение ВСУ.

"Мы все делаем, чтобы защитить не только Украину, но и Европу от российского нашествия", - добавил Турчинов.

Ну а что касается киберугроз, то он утверждает, что украинский Центр создан с использованием лучших мировых технологий предотвращения цифровых угроз.

"Сегодня принципиально меняется тактика киберзащиты. От реагирования постфактум, то есть уже после масштабного нанесения ущерба информационным ресурсам и системам, как это происходило во время последних кибератак прошлого года, мы переходим к действиям на опережение и максимальной локализации возможных поражений", - сказал секретарь СНБО.

При этом он признал, что "для развития полного периметра киберзащиты еще нужно время и ресурсы".

Во вторник, 30 января, Турчинов отрапортовал об испытании безымянной новой крылатой ракеты наземного базирования местного производства, а 22 декабря прошлого года - того же комплекса "Ольха".

Также 15 января 2018 г. стало известно, что украинская компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" провели пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) C-125М "Печора". Об этом сообщалось в Facebook.

