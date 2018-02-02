Уровень медицины таков, что украинцев массово косит болезнь позапрошлого века

Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук обвинил власти страны в разразившейся на Украине эпидемии кори.

При этом Медведчук предупреждает, что эпидемия кори - это только начало. "При той имитации работы, которой занимается Минздрав, в Украине вполне возможна и эпидемия дифтерии", - написал политик в статье, опубликованной на сайте "Украинский выбор".

Согласно данным Минздрава, с начала 2018 г. на Украине корью заболели 2 тысячи 933 человека, из них почти 2 тысячи - дети. Всего же с августа 2017-го корью заболели около 6,5 тысяч человек. При этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит не об эпидемии, а о "вспышке" опасного заболевания, однако Медведчук уверен, что цифры свидетельствуют о другом.

Реальной угрозой для Украины является и эпидемия дифтерии, предупреждает Медведчук. "Во-первых, из-за низкого уровня вакцинации (и как следствие, отсутствия коллективного иммунитета). Во-вторых, из-за катастрофически низких запасов сыворотки. Сегодня в распоряжении Минздрава всего 900 доз... так что лечить дифтерию нечем", - сетует он.

Политик напомнил, что у республики уже есть печальный опыт борьбы с дифтерией: с 1991 по 1998 г. этим заболеванием переболели более 19 тысяч человек, 696 из них умерли.

По мнению Медведчука, бездействие чиновников Минздрава и их профнепригодность очевидны. Таким образом, через 4 года еврореформ Украина вынуждена бороться с давно забытыми в цивилизованном мире заболеваниями. "Усилиями "реформаторов" наша страна отброшена на десятилетия назад и по уровню медицинского обслуживания приближается отнюдь не к европейским стандартам XXI века, а к темному Средневековью", - подчеркнул Медведчук.

Ситуация на Украине обострилась настолько, что Минздрав на официальной странице в Facebook заявил: "Дети, которые не получили плановых прививок, не будут допущены к посещению детских учреждений".