Число заболевших этой заразой уже перевалило за отметку в две тысячи человек, но власти не торопятся признавать проблему

Как заявил глава "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита, болезнь продолжает стремительно распространяться в стране. Текущую ситуацию он тактично назвал "напряженной".

"По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 тысяч 84 человека. Из них 1 тысяч 375 детей и 709 взрослых", - сказал он на брифинге, передает "112 Украина".

По его словам, только за первую неделю заболели 626 человек, по итогам второй число больных возросло на 659 человек, а к концу третьей - еще на 804 человека. Из общего числа зараженных довольно внушительную долю составляют дети (750). Курпита добавил, что с начала этого года от кори умерло трое - два ребенка и один взрослый.

На сегодняшний день самая тяжелая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях. По словам губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, вспышка заболевания произошла из-за того, что детей вовремя не привили.

Как пишет издание "Новостной фронт", Украина уже обратилась за помощью к Венгрии. Киевские власти надеются получить от венгерской стороны вакцину против кори, с которой в Незалежной, судя по всему, дела обстоят не лучшим образом.

Вместе с тем Украине грозит еще одна напасть - дифтерия. По крайней мере, в Минздраве не исключили возможности вспышки инфекции. Ведомственный эксперт Федор Лапий допустил такую вероятность и в связи с этим порекомендовал гражданам пройти плановую ревакцинацию, чтобы потом "не создавать очередей" в поликлиниках, передает "112 Украина".